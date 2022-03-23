Десантники уничтожили диверсантов, использовавших гражданский транспорт (ФОТО)https://racurs.ua/n168773-desantniki-unichtojili-diversantov-ispolzovavshih-grajdanskiy-transport-foto.htmlРакурс
Львівські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільний транспорт.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Бій стався в одній з областей України, її назва у повідомленні прес-служби ДШВ не вказується.
Йдеться про вдалу операцію 80 окремої десантно-штурмової бригади. ЗСУ, під час якої знищено диверсійно-розвідувальну групу противника.
Як виявилося, російські диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для здійснення в українських тилових містах і селах диверсій та провокацій.
Вони були успішно виявлені та знищені українськими десантниками. На одному з фото, які опублікували на ФБ-сторінці Командування ДШВ, є вантажівка КаМАЗ, на іншому — кросовер, на третьому — вантажно-пасажирський автобус, в кузові якого рашисти встановили кулемет. Обидві машини спалені українськими десантниками. Деякі фото із ліквідованими окупантами редакція не може опублікувати через етичні застороги.
Наші військові закликали громадян долучатися до виявлення та нейтралізації диверсантів противника і про помічених підозрілих осіб повідомляти правоохоронні органи або підрозділи Збройних сил.