Десантники знищили диверсантів, які використовували цивільний транспорт

Йдеться про вдалу операцію 80 окремої десантно-штурмової бригади. ЗСУ, під час якої знищено диверсійно-розвідувальну групу противника.

Бій стався в одній з областей України, її назва у повідомленні прес-служби ДШВ не вказується.

Як виявилося, російські диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для здійснення в українських тилових містах і селах диверсій та провокацій.

Вони були успішно виявлені та знищені українськими десантниками. На одному з фото, які опублікували на ФБ-сторінці Командування ДШВ, є вантажівка КаМАЗ, на іншому — кросовер, на третьому — вантажно-пасажирський автобус, в кузові якого рашисти встановили кулемет. Обидві машини спалені українськими десантниками. Деякі фото із ліквідованими окупантами редакція не може опублікувати через етичні застороги.