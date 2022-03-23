Дідусь викрав у окупантів вантажівку зі зброєю й пригнав трофей нашим захисникам, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n168772-didu-ty-v-kovpaka-slujyv-vykrav-v-okupantiv-vantajivku-zi-zbroieu-y-prygnav-trofey-dlya-zsu.html

Ракурс

Літній чоловік викрав у окупантів вантажівку зі зброєю та боєприпасами та привіз її для Збройних сил України.

Відео із трофеєм опублікували 23 березня у мережі. На ньому не вказується місцевість, у якій сталася подія, але показано, як група українських військових приймає трофейне авто від літнього чоловіка.

Один з українських воїнів похвалив відважного дідуся на відео: «Діду, ти красень! При Ковпаку, мабуть, служив».

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Як йдеться у ролику, крім вантажівки, українським бійцям дісталися й великокаліберні кулемети.