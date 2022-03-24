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Ракурс
На Запорожье подорвались трое детей

Трое детей подорвались под Мелитополем, играя взрывоопасным предметом

24 мар 2022, 10:39
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У селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків 2007, 2008 та 2009 років народження підірвалися внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Постраждалих госпіталізували, одна дитина перебуває в реанімації. Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що діти знайшли вибухонебезпечний предмет та гралися з ним, в результаті чого стався вибух.



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Звертаємося до батьків — контролюйте дозвілля своїх дітей, не залишайте без нагляду малечу! Розповідайте про небезпеку вибухонебезпечних та підозрілих предметів! Я разі виявлення негайно телефонуйте оперативним службам за телефонами: 101, 102, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, за час масштабного російського вторгення в Україні загинули вже 128 дітей, ще понад 172 дитини поранені.

Источник: Ракурс


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