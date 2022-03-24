ВСУ превратили танки и позиции врага в пыль. Фото:

https://racurs.ua/n168780-vsu-prevratili-tanki-i-pozicii-vraga-v-pyl-video-unichtojeniya.html

Ракурс

Українська артилерія успішно відпрацювала по позиціях рашистів на півночі країни.

У Київській області артилеристи Збройних сил України накрили вогнем підрозділи ворога. Завдання було виконане силами та засобами військ оперативного командування «Північ». Про це 24 березня повідомляється на сторінці командування.

Також Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив на своїй сторінці у Facebook нове відео знищення російського танка. На кадрах видно, як ворожа техніка розлітається на друзки після вдалого влучання.

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Нагадаємо, 24 березня у порту тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області українські військові знищили великий десантний корабель чорноморського флоту російської федерації «Орськ». Приємна подія потрапила на фото та відео.