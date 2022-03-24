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Ракурс
ЗСУ знищили великий десантний корабель рф. Фото: ВМС ЗСУ

ЗСУ знищили великий десантний корабель росії в Бердянську (ФОТО, ВІДЕО)

24 бер 2022, 09:17
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Великий десантний корабель «Орськ» чорноморського флоту росії був знищений у порту тимчасово захопленого Бердянська в Запорізькій області.

Цей корабель доставляв військову техніку для російських військ. Про затоплення російського судна 24 березня повідомили Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.

Фото та відео події свідчать, що у бердянському порту потонув один російський корабель, а ще два сильно димлять і намагаються втекти. Також у соцмережах пишуть, знищено склад із боєприпасами та паливом.

З інформації роЗМІ випливає, що корабель «Орськ» був закладений в Калінінграді на суднобудівному заводі «Янтар» в 1967 році, а спущений на воду в 1968 році.

ЗСУ знищили великий десантний корабель рф. Фото: ВМС ЗСУ

ЗСУ знищили великий десантний корабель рф. Фото: ВМС ЗСУ

ЗСУ знищили великий десантний корабель рф. Фото: ВМС ЗСУ



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Нагадаємо, 7 березня підрозділи морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, вразили ворожий військовий корабель поблизу Одеси. Було підбито патрульний корвет «Василий Быков».

Джерело: Ракурс


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