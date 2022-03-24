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Кількість випущених рф ракет з початку вторгнення в Україну озвучили в Пентагоні. Фото:

Кількість випущених рф ракет з початку вторгнення в Україну озвучили в Пентагоні

24 бер 2022, 08:49
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Війська російської федерації з початку повномасштабного вторгнення запускали понад 1 тис. 200 ракет.

Окупанти найменше використовують повітряні крилаті ракети, але вони все ще мають понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення. Про це повідомило ABC News із посиланням на Міністерство оборони США.

Ми все ще оцінюємо, що у них є переважна більшість зібраного наявного інвентарю ракет «земля-повітря» і крилатих ракет, — зазначив чиновник.

За словами американського високопосадовця, росія володіє ще значною кількістю крилатих ракет наземного запуску, балістичними ракетами малої дальності та балістичними ракетами середньої дальності.

Кількість випущених рф ракет з початку вторгнення в Україну. Інфографіка: МОУ



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Нагадаємо, 23 березня Повітряні сили Збройних сил України відбили ракетно-авіаційні удари та повітряні напади — за добу збили сім літаків, один безпілотник, один вертоліт та дві крилаті ракети.

Джерело: ABC News

Джерело: Ракурс


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