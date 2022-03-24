Кількість випущених рф ракет з початку вторгнення в Україну озвучили в Пентагоні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n168775-kilkist-vypuschenyh-rf-raket-z-pochatku-vtorgnennya-v-ukrayinu-ozvuchyly-v-pentagoni.html

Ракурс

Війська російської федерації з початку повномасштабного вторгнення запускали понад 1 тис. 200 ракет.

Окупанти найменше використовують повітряні крилаті ракети, але вони все ще мають понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення. Про це повідомило ABC News із посиланням на Міністерство оборони США.

Ми все ще оцінюємо, що у них є переважна більшість зібраного наявного інвентарю ракет «земля-повітря» і крилатих ракет, — зазначив чиновник.

За словами американського високопосадовця, росія володіє ще значною кількістю крилатих ракет наземного запуску, балістичними ракетами малої дальності та балістичними ракетами середньої дальності.

.

Нагадаємо, 23 березня Повітряні сили Збройних сил України відбили ракетно-авіаційні удари та повітряні напади — за добу збили сім літаків, один безпілотник, один вертоліт та дві крилаті ракети.

Джерело: ABC News