Ракурсhttps://racurs.ua/
Количество выпущенных рф ракет с начала вторжения в Украину озвучили в Пентагоне. Фото:
Количество выпущенных рф ракет с начала вторжения в Украину озвучили в Пентагонеhttps://racurs.ua/n168775-kolichestvo-vypuschennyh-rf-raket-s-nachala-vtorjeniya-v-ukrainu-ozvuchili-v-pentagone.htmlРакурс
Війська російської федерації з початку повномасштабного вторгнення запускали понад 1 тис. 200 ракет.
Окупанти найменше використовують повітряні крилаті ракети, але вони все ще мають понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення. Про це повідомило ABC News із посиланням на Міністерство оборони США.
Ми все ще оцінюємо, що у них є переважна більшість зібраного наявного інвентарю ракет «земля-повітря» і крилатих ракет, — зазначив чиновник.
За словами американського високопосадовця, росія володіє ще значною кількістю крилатих ракет наземного запуску, балістичними ракетами малої дальності та балістичними ракетами середньої дальності.
.
Нагадаємо, 23 березня Повітряні сили Збройних сил України відбили ракетно-авіаційні удари та повітряні напади — за добу збили сім літаків, один безпілотник, один вертоліт та дві крилаті ракети.
Джерело: ABC News