Генштаб ЗСУ розповів про обстановку на фронті за останню добу. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n168774-misyac-viyny-genshtab-rozpoviv-pro-obstanovku-na-fronti-za-ostannu-dobu.html

Ракурс

Місяць російсько-української війни минув з початку вторгнення армії рашистів в Україну.

Сили оборони продовжують вести бої Східному, Південно-східному і Північно-Східному напрямках. Тут ворог не досяг успіху. Українські військові проводять стабілізаційну операцію і виконання завдань територіальної оборони. Про це 24 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу, — наголосили в Генштабі.

Вчора, 23 березня, активізувалася ворожа авіація. Українські радари зафіксували понад 250 літаковильотів (на 60 більше ніж 22 березня). Рашисти атакували об'єкти військової та цивільної інфраструктури в Київській, Чернігівській та Харківській областях. Повітряні сили відбивають ракетно-авіаційні удари та повітряні напади — за добу збили сім літаків, один безпілотник, один вертоліт та дві крилаті ракети.

Також відомо, що на тимчасово захоплених окупантами територіях Херсонської області через мирні протести проти загарбників фашисти рф вдаються до терору місцевого населення.

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Нагадаємо, 23 березня в НАТО заявили, що втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тис. людей. Загальні втрати росіян, включно з пораненими, зниклими безвісти та полоненими — 30−40 тис. осіб.