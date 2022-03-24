Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ уничтожили большой десантный корабль рф. Фото: ВМС ВСУ
ВСУ уничтожили большой десантный корабль России в Бердянске (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n168776-vsu-unichtojili-bolshoy-desantnyy-korabl-rossii-v-berdyanske-foto-video.htmlРакурс
Великий десантний корабель «Орськ» чорноморського флоту росії був знищений у порту тимчасово захопленого Бердянська в Запорізькій області.
Цей корабель доставляв військову техніку для російських військ. Про затоплення російського судна 24 березня повідомили Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.
Фото та відео події свідчать, що у бердянському порту потонув один російський корабель, а ще два сильно димлять і намагаються втекти. Також у соцмережах пишуть, знищено склад із боєприпасами та паливом.
З інформації роЗМІ випливає, що корабель «Орськ» був закладений в Калінінграді на суднобудівному заводі «Янтар» в 1967 році, а спущений на воду в 1968 році.
.
Нагадаємо, 7 березня підрозділи морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, вразили ворожий військовий корабель поблизу Одеси. Було підбито патрульний корвет «Василий Быков».