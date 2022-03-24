ВСУ уничтожили большой десантный корабль рф. Фото: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n168776-vsu-unichtojili-bolshoy-desantnyy-korabl-rossii-v-berdyanske-foto-video.html

Ракурс

Великий десантний корабель «Орськ» чорноморського флоту росії був знищений у порту тимчасово захопленого Бердянська в Запорізькій області.

Цей корабель доставляв військову техніку для російських військ. Про затоплення російського судна 24 березня повідомили Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.

Фото та відео події свідчать, що у бердянському порту потонув один російський корабель, а ще два сильно димлять і намагаються втекти. Також у соцмережах пишуть, знищено склад із боєприпасами та паливом.

З інформації роЗМІ випливає, що корабель «Орськ» був закладений в Калінінграді на суднобудівному заводі «Янтар» в 1967 році, а спущений на воду в 1968 році.

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Нагадаємо, 7 березня підрозділи морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, вразили ворожий військовий корабель поблизу Одеси. Було підбито патрульний корвет «Василий Быков».