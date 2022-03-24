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Ракурс
Последствия российских бомбардировок, фото: Луганская ОГА

Фосфорные бомбы применил враг в Луганской области (ФОТО)

24 мар 2022, 10:03
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Луганщина вночі зазнала ракетних ударів та фосфорних бомбардувань з боку ворога.

В результаті чотири людини, серед яких двоє дітей, загинули. Ще шестеро людей дістали поранення. Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, у Рубіжному, де тривають бої серед міста, ситуація дуже важка. Також обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння, — зазначає Гайдай. — Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою.

Зазначається, що за добу на Луганщині пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки — 10 багатоповерхівок та 13 приватних.



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Последствия российских бомбардировок, фото: Луганская ОГА

Источник: Ракурс


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