Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Потери россии за месяц полномасштабной войны в Украине озвучили в Генштабе. Фото:

Потери россии за месяц полномасштабной войны в Украине озвучили в Генштабе

24 мар 2022, 09:44
999

Російська федерація за місяць повномасштабної війни в Україні втратила величезну кількість живої сили та бронетехніки.

ЗСУ знищили вже майже 15 тис. 800 осіб. При цьому окупанти позбулися 108 літаків, 124 вертольоти, майже 1 тис. 600 бронемашин. Дані щодо втрат противника уточняються. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 24 березня:



.

  • особовий склад — близько 15 тис. 800 осіб;
  • танки — 530;
  • бойові броньовані машини — 1 тис. 597;
  • артилерійські системи — 280;
  • РСЗВ — 82;
  • засоби ППО — 47;
  • літаки — 108;
  • вертольоти — 124;
  • автомобільна техніка — 1 тис. 33;
  • кораблі / катери — 4;
  • цистерни з ПММ — 72;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50;
  • спеціальна техніка — 16.

Нагадаємо, 24 березня у порту тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області українські військові знищили великий десантний корабель чорноморського флоту російської федерації «Орськ». Фото та відео з місця події свідчили, що у бердянському порту потонув один російський корабель, а ще два сильно диміли та намагалися втекти.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров