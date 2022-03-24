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Потери россии за месяц полномасштабной войны в Украине озвучили в Генштабе. Фото:
Потери россии за месяц полномасштабной войны в Украине озвучили в Генштабеhttps://racurs.ua/n168778-poteri-rossii-za-mesyac-polnomasshtabnoy-voyny-v-ukraine-ozvuchili-v-genshtabe.htmlРакурс
Російська федерація за місяць повномасштабної війни в Україні втратила величезну кількість живої сили та бронетехніки.
ЗСУ знищили вже майже 15 тис. 800 осіб. При цьому окупанти позбулися 108 літаків, 124 вертольоти, майже 1 тис. 600 бронемашин. Дані щодо втрат противника уточняються. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 24 березня:
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- особовий склад — близько 15 тис. 800 осіб;
- танки — 530;
- бойові броньовані машини — 1 тис. 597;
- артилерійські системи — 280;
- РСЗВ — 82;
- засоби ППО — 47;
- літаки — 108;
- вертольоти — 124;
- автомобільна техніка — 1 тис. 33;
- кораблі / катери — 4;
- цистерни з ПММ — 72;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50;
- спеціальна техніка — 16.
Нагадаємо, 24 березня у порту тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області українські військові знищили великий десантний корабель чорноморського флоту російської федерації «Орськ». Фото та відео з місця події свідчили, що у бердянському порту потонув один російський корабель, а ще два сильно диміли та намагалися втекти.