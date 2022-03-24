Втрати росії за місяць повномасштабної війни в Україні озвучили в Генштабі. Фото:

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Російська федерація за місяць повномасштабної війни в Україні втратила величезну кількість живої сили та бронетехніки.

ЗСУ знищили вже майже 15 тис. 800 осіб. При цьому окупанти позбулися 108 літаків, 124 вертольоти, майже 1 тис. 600 бронемашин. Дані щодо втрат противника уточняються. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 24 березня:

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особовий склад — близько 15 тис. 800 осіб;

танки — 530;

бойові броньовані машини — 1 тис. 597;

артилерійські системи — 280;

РСЗВ — 82;

засоби ППО — 47;

літаки — 108;

вертольоти — 124;

автомобільна техніка — 1 тис. 33;

кораблі / катери — 4;

цистерни з ПММ — 72;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50;

спеціальна техніка — 16.

Нагадаємо, 24 березня у порту тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області українські військові знищили великий десантний корабель чорноморського флоту російської федерації «Орськ». Фото та відео з місця події свідчили, що у бердянському порту потонув один російський корабель, а ще два сильно диміли та намагалися втекти.