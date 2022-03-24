128 дітей загинули в Україні за місяць російського вторгнення

Понад 120 дітей стали жертвами російської агресії

https://racurs.ua/ua/n168777-128-ditey-zagynuly-v-ukrayini-za-misyac-rosiyskogo-vtorgnennya.html

Ракурс

В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 24 березня, за час масштабного російського вторгнення загинули вже 128 дітей, ще понад 172 дитини поранені.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Київській області — 64;

Харківській області — 43;

Донецькій області — 43;

Чернігівській області — 32;

Миколаївський області — 24;

Києві — 16;

Житомирській області — 15;

Херсонській області — 15;

Сумській області — 14.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

у Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку знайшли тіло 11-річної гімнастки Катерини, неодноразової переможниці великих змагань;

11 березня під час евакуації цивільного населення в селі Перемога Броварського району Київської області в результаті здійсненого російськими військовими обстрілу колони автомобілів загинув 13-річний підліток;

13 березня року у місті Буча Київської області російськими військовослужбовцями було безжально розстріляно автомобіль, в якому перебувала родина — мати та двоє дітей чотирьох та дев’яти років загинули;

до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з важкими пораненнями в результаті російських обстрілів доставлені дев’ятеро дітей з Маріуполя та Сєвєродонецька.

Крім того, внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджені 566 закладів освіти, 73 з яких повністю зруйновано. Зокрема, зазнали пошкодження та руйнування понад 230 шкіл та 155 дитсадків.

Найбільше таких випадків в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві.

Крім того, зазнали руйнування більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтва, спортивні об'єкти, бібліотеки, — зазначають в Офісі генпрокурора.



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У відомстві наголошують, що ці дані не є остаточними через неможливість огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Завдяки героїзму українського народу плани ворога зі швидкого захоплення країни були зірвані. Опір російській агресії триває вже понад місяць.