США офіційно визнали звірства росіян в Україні воєнним злочином

https://racurs.ua/ua/n168770-ssha-oficiyno-vyznaly-zvirstva-rosiyan-v-ukrayini-voiennym-zlochynom.html

Ракурс

США офіційно визнали дії російських військ в Україні воєнним злочином.

Сьогодні я можу оголосити: адміністрація США вважає, що російські військовослужбовці скоїли в Україні військові злочини, — йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він додав, що ця оцінка ґрунтується на ретельному аналізі інформації з відкритих та розвідувальних джерел.

.

Ми бачили численні достовірні повідомлення про невибіркові атаки, спрямовані на цивільне населення, а також про інші звірства. Російські війська знищили багатоквартирні будинки, школи, лікарні, критично важливу інфраструктуру, цивільний транспорт, торгові центри та машини швидкої допомоги, внаслідок чого тисячі невинних мирних жителів були вбиті або поранені, ㅡ заявив Блінкен.

Сполучені Штати вважають, що російські війська використовують ту ж тактику, що і в Чечні та Сирії, де вони посилили бомбардування міст, аби зламати людський опір.