На 85 році життя померла перша жінка-держсекретар США

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Ракурс

На 85 році життя померла перша жінка-держсекретар США Мадлен Олбрайт.

Родина Олбрайт оголосила про її смерть у заяві у середу.

Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона.

Вона була послом США в Організації Об'єднаних Націй, а згодом стала головним дипломатом країни під час свого другого терміну. Виступала за розширення НАТО, наполягала на втручанні альянсу на Балкани, щоб зупинити геноцид та етнічні чистки, прагнула зменшити поширення ядерної зброї та відстоювала права людини та демократію у всьому світі.

Мадлен Олбрайт, яка була біженкою від нацистської Німеччини й радянського комунізму і стала першою жінкою на посаді держсекретаря США, померла в середу у віці 84 років, — зазначається в повідомленні.

При цьому додається, що згідно із заявою родини, причиною її смерті стали наслідки онкологічного захворювання.

Олбрайт очолювала Державний департамент США з 1997 по 2001 роки. До цього вона також обіймала високі дипломатичні посади, в тому числі в період з 1993 по 1997 роки працювала постійною представницею США при ООН.

Мадлен народилася 15 травня 1937 року в Празі. Ім’я отримала спочатку як прізвисько «Мадленка», яким її називала бабуся і яке закріпилося під час навчання в пансіоні в Швейцарії та в школі Kent Denver в Денвері.

Батько Мадлен Йозеф Корбель був чехословацьким дипломатом, що перейшов із юдаїзму в католицизм.

У 1939 році сім’я виїхала з Чехословаччини до Лондона. Після закінчення Другої світової війни вони повернулися до Чехословаччини, де батько знову перебував на дипломатичній службі, зокрема був послом Чехословаччини в Югославії.

Після приходу до влади в Чехословаччині комуністів Йосип Корбелі з родиною емігрував до США, де викладав в Університеті Денвера. У 1957 році Мадлен отримала американське громадянство.

Політичну діяльність Олбрайт почала як активістка Демократичної партії США, в 1972 році увійшла до команди сенатора Едмунда Маскі.

У 1976—1978 рр. була помічницею сенатора з питань законодавчої роботи.

У 1978 році була призначена членкинею Ради національної безпеки при президенті США Джиммі Картері, відповідала за зв’язки з громадськістю.

У 1982—1993 роках була професоркою Джорджтаунського університету, вела семінар з політики СРСР і країн Східної Європи, керувала програмою «Жінки у зовнішній політиці», була президенткою Центру за національну політику.

У 1992 році стала радницею Білла Клінтона і після його обрання на пост президента призначена на посаду постійної представниці США при ООН. Під час її роботи в ООН були вкрай напружені відносини з Генеральним секретарем ООН Бутрос Бутрос Галі.

Олбрайт була прихильницею жорсткого курсу США в міжнародних відносинах, виступала за посилення позицій США в НАТО, за всебічний захист інтересів США, не зупиняючись і перед застосуванням військової сили. Під час її роботи були підірвані посольства США в Кенії і Танзанії.

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У 2000 році вона відвідала з візитом Північну Корею, де зустрілася з Кім Чен Іром.