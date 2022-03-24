Наслідки російських бомбардувань, фото: Луганська ОДА

https://racurs.ua/ua/n168779-fosforni-bomby-zastosuvav-vorog-na-luganschyni-foto.html

Ракурс

Луганщина вночі зазнала ракетних ударів та фосфорних бомбардувань з боку ворога.

В результаті чотири людини, серед яких двоє дітей, загинули. Ще шестеро людей дістали поранення. Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, у Рубіжному, де тривають бої серед міста, ситуація дуже важка. Також обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння, — зазначає Гайдай. — Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою.

Зазначається, що за добу на Луганщині пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки — 10 багатоповерхівок та 13 приватних.

.