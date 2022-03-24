Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських бомбардувань, фото: Луганська ОДА

Фосфорні бомби застосував ворог на Луганщині (ФОТО)

24 бер 2022, 10:03
999

Луганщина вночі зазнала ракетних ударів та фосфорних бомбардувань з боку ворога.

В результаті чотири людини, серед яких двоє дітей, загинули. Ще шестеро людей дістали поранення. Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, у Рубіжному, де тривають бої серед міста, ситуація дуже важка. Також обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння, — зазначає Гайдай. — Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою.

Зазначається, що за добу на Луганщині пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки — 10 багатоповерхівок та 13 приватних.



.

Наслідки російських бомбардувань, фото: Луганська ОДА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів