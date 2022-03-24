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Дмитрий Кулеба, фото: ICTV

С какими странами ведутся переговоры о гарантиях безопасности, рассказал Кулеба

24 мар 2022, 11:58
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Україна веде переговори з багатьма країнами щодо гарантій безпеки. Зокрема, йдеться про США, Велику Британію, Німеччину, Францію та Туреччину.

Про це в інтерв’ю іспанській газеті El País заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє агентство «РБК-Україна».



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Так, ми ведемо переговори зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною про їхню можливу участь у цій моделі, — зазначив Кулеба. — Вони позитивно поставилися до цієї ідеї. Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їхньою початковою реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо. Решта — це частина переговорів між РФ і Україною.

Джерело: «РБК-Україна»


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