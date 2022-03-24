Україна наприкінці березня переходить на літній час. Фото:

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Перехід на літній час в Україні відбудеться в ніч з 26 на 27 березня.

О 3.00 за київським часом запроваджується літній час шляхом переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед. Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Як відомо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік — в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий час.

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В «Укрзалізниці» запевнили, що це не позначиться на часі відправлення та прибуття поїздів, оскільки на всіх ресурсах залізниці він вказаний уже з урахуванням зміни часу.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент повернеться до дискусії про переведення годинників пізніше.