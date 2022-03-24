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Ракурс
Российские войска распространяют дезинформацию

Дезинформация в Мариуполе — жителям рассказывают о якобы захвате Одессы

24 мар 2022, 15:09
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У Маріуполі російські загарбники проводять заходи із дезінформації населення.

Містом їздить машина окупантів із гучномовцем, яка оголошує, що Запоріжжя вже нібито не приймає біженців і треба їхати в росію. Також лунають повідомлення про те, що Одесу вже нібито захопили росіяни. Про це повідомляє прес-служба міськради Маріуполя.

Окрім того, росіяни в селі Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації — автобусами в Ростов та що Україна їх кинула на призволяще, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що такими діями окупанти намагаються досягти кількох цілей:

  • зірвати евакуаційний процес;
  • свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.

Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того — евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло, — наголошують в міськраді й обіцяють зробити все, щоб жоден житель міста не став заручником в руках окупанта. — Україна своїх не кидає. Ми — не недоімперія, яка навіть не збирає трупи своїх громадян для поховання з поля бою.



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Прохання до всіх — поширюйте правду. Пишіть. Дзвонить своїм близьким. Розповідайте правду, — наголошується в повідомленні.

Источник: Ракурс


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