Минометчики "Азова" уничтожили вражескую колонну в Мариуполе. Фото:

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Ракурс

Військовослужбовці полку «Азов» продовжують проявляти неабиякий професіоналізм на неймовірну мужність у боротьбі з переважаючими силами ворога в Маріуполі.

Бійці окремого загону спецпризначення вивели з ладу ворожу бойову броньовану машину та три вантажівки. Про це повідомляється на сторінці «Азову» в Telegram.

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У підрозділі наголосили, що на відміну від російських фашистів не знищують вщент мині міста, а їхні мінометники б’ють прицільно. Житлова інфраструктура при цьому не руйнується. Відео професійної роботи бійців «Азоту» потрапило на відео.

Нагадаємо, нагадаємо бійці полку «Азов» за добу знищили чотири танки та два БТРи, ще один БТР росіян підбили. Крім того, вони знищили роту ворожої піхоти.