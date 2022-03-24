Россияне продолжают наносить удары по Киеву, фото: «Википедия»

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У Києві впродовж останніх кількох днів відповідні служби та небайдужі представники громадськості встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини, які можуть постраждати від обстрілів військ країни-агресора.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба КМДА.

Уже завершили роботи біля пам’ятника Самсону, щодо експозиції музею Михайлівського собору, на Кам’яниці київського війта. Завершуємо захист пам’ятника Володимиру. Днями розпочнемо роботи біля пам’ятників Сковороді, Богдану Хмельницькому і далі за списком, — розповіли в Департаменті охорони культурної спадщини.

Далі також триватимуть роботи на пам’ятниках Михайлу Грушевському, Тарасу Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права.

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Також Департамент вишукує варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що до робіт із захисту пам’яток залучається і громадськість. Зокрема, силами активістів здійснені роботи в Театрі на Подолі, захищено мозаїки на фунікулері.