Оккупанты уничтожили в Мариуполе музей Куинджи с картинами мировых художников

https://racurs.ua/n168757-okkupanty-unichtojili-v-mariupole-muzey-kuindji-s-kartinami-mirovyh-hudojnikov.html

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Міська рада Маріуполя повідомила про знищення Художнього музею імені Архипа Куїнджі.

Робіт Куїнджі у музеї під час обстрілу не було, але там зберігалися картини Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля зараз невідома.

Фонд музею складали близько двох тисяч експонатів — живопис, предмети декоративно-ужиткового мистецтва, графіка та скульптури.

Архип Куїнджі народився у 1841 році в Карасівці, нині це частина Маріуполя. Він український живописець-пейзажист і педагог грецького походження з північного Приазов’я.

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Фонд музею в Маріуполі налічував приблизно 2 тис. експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

У перші дні війни окупанти спалили історико-краєзнавчий музей, у якому зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко. Це сталося у смт Іванків на півночі Київської області.