Первый обмен пленными Киев и Москва провели в формате «10 на 10»

https://racurs.ua/n168807-pervyy-obmen-plennymi-kiev-i-moskva-proveli-v-formate-10-na-10.html

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Відбувся перший обмін військовополоненими між Києвом та московитами.

В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців, — повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Також Україна віддала росії 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір», які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний.

За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині.

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Острів Зміїний, що входить до Кілійського району Одеської області 24 лютого атакували російські війська. На острові перебували 13 прикордонників. Спочатку військові отримали пропозицію здатися, на яку відповіли відмовою. Після цього на Зміїний почався ракетно-артилерійській удар. Увечері 24 лютого острів захопили.

Інформація про те, що прикордонники, які обороняли острів Зміїний, вижили й були захоплені в полон, з’явилася в російських ЗМІ 26 лютого. Згодом ЗСУ ідентифікували більшість прикордонників з острова Зміїний, аналізуючи російські відео.