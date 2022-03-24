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Россияне изымают украинские книги на оккупированных территориях — что не устраивает рашистов
Россияне изымают украинские книги на оккупированных территориях — что не устраивает рашистовhttps://racurs.ua/n168806-rossiyane-izymaut-ukrainskie-knigi-na-okkupirovannyh-territoriyah-chto-ne-ustraivaet-rashistov.htmlРакурс
На окупованих територіях ворог вилучає українську літературу, яка не співпадає з тезами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи «воєнної поліції».
Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, найбільшу зацікавленість викликають книжки про історію Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До «екстремістської» літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.
Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. У Кремінній, Рубіжному (Луганська область), Городні (Чернігівська область) вилучають книжку «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані.
Книги забирають, знищують на місці або вивозять у невідомому напрямку. У Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація намагається впровадити в обіг російські рублі.
Також путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації. Ведеться розшук патріотів та учасників АТО/ООС.
Нагадаємо, що 10 травня 1933 року націонал-соціалісти влаштували багаття із книжок недогодних їм письменників. Завзято допомагали кидати книжки у полум’я саме студенти.
Керівник націонал-соціалістичного студентського осередку Герберт Ґут'яр, котрому було лише 23 роки, виголосив ненависницьку промову.
Ми спрямували наші дії проти ненімецького духу. Я віддаю все ненімецьке вогню, — вигукував він до натовпу. А перед ним уже було море полум’я, нагодоване тисячами книжок..
Раніше «Ракурс» повідомляв, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські окупанти заявили про поновлення навчання у школах, однак без викладання української мови, української літератури та історії України.