Рашисти вилучають українську літературу на окупованих територіях

https://racurs.ua/ua/n168806-rosiyany-vyluchaut-ukrayinski-knygy-na-okupovanyh-terytoriyah-scho-ne-vlashtovuie-rashystiv.html

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На окупованих територіях ворог вилучає українську літературу, яка не співпадає з тезами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи «воєнної поліції».

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, найбільшу зацікавленість викликають книжки про історію Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До «екстремістської» літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.

Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. У Кремінній, Рубіжному (Луганська область), Городні (Чернігівська область) вилучають книжку «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані.

Книги забирають, знищують на місці або вивозять у невідомому напрямку. У Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація намагається впровадити в обіг російські рублі.

Також путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації. Ведеться розшук патріотів та учасників АТО/ООС.

Нагадаємо, що 10 травня 1933 року націонал-соціалісти влаштували багаття із книжок недогодних їм письменників. Завзято допомагали кидати книжки у полум’я саме студенти.

Увечері 10 травня 1933 року на Оперній площі у Берліні зібралися приблизно 70 тис. людей. Студенти вантажівками і возиками звезли туди понад 20 тис. книжок — серед них були твори усесвітньо відомих німецьких авторів: Генриха Манна, Еріха Марії Ремарка та Йоахіма Рінґельнаца.