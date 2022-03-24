Тюремный срок за «слив» информации о перемещении ВСУ предусмотрела Рада

https://racurs.ua/n168808-turemnyy-srok-za-sliv-informacii-o-peremeschenii-vsu-predusmotrela-rada.html

Ракурс

Верховна Рада України запровадила кримінальну відповідальність за поширення інформації про переміщення українських військ.

За це передбачено до 12 років ув’язнення. Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

Раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук зазначав, що за розповсюдження фото- або відеоінформації про переміщення українських військ буде запроваджено кримінальне покарання — від п’яти до восьми років ув’язнення.

У випадку, якщо цим займалася організована група або публікація інформації про позиції ЗСУ мала корисливий характер, термін ув’язнення становитиме від 8 до 12 років.