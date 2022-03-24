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Ракурс
Тюремный срок за «слив» информации о перемещении ВСУ предусмотрела Рада

Тюремный срок за «слив» информации о перемещении ВСУ предусмотрела Рада

24 мар 2022, 17:54
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Верховна Рада України запровадила кримінальну відповідальність за поширення інформації про переміщення українських військ.

За це передбачено до 12 років ув’язнення. Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

Раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук зазначав, що за розповсюдження фото- або відеоінформації про переміщення українських військ буде запроваджено кримінальне покарання — від п’яти до восьми років ув’язнення.

У випадку, якщо цим займалася організована група або публікація інформації про позиції ЗСУ мала корисливий характер, термін ув’язнення становитиме від 8 до 12 років.

Верховна Рада доповнила Кримінальний кодекс ст. 114−2 «Несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану».

Згідно зі змінами, розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, — карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.



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Розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, — карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Источник: Ракурс


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