США поставили черную метку на золото рф, резервы оккупантов обмелели

https://racurs.ua/n168811-ssha-postavili-chernuu-metku-na-zoloto-rf-rezervy-okkupantov-obmeleli.html

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США заборонили операції з російським золотом. Це означає, що заблоковано приблизно 132 млрд дол. росіян у монетарному золоті.

Про це йдеться у поясненні до запроваджених 15 квітня 2021 року санкцій, яке Мінфін США опублікував 24 березня.

Отож, про нові санкції із забороною транзакцій у золоті не йдеться — регулятор лише пояснює, що вони потрапляють під дію санкцій, запроваджених ще у 2021 році.

Розмір міжнародних резервів рф становить 643 млрд дол. З них 300 млрд вже арештовані ЄС, США, Канадою, Японією та іншими країнами, які підтримали санкції.

Ще 132 млрд дол. резервів Центрального банку росії зберігається у виді фізичного золота на території країни, 400 тонн золота було у Фонді національного добробуту, з якого зараз в тому числі фінансується війна в Україні.

Тепер Мінфін США зробив російське золото токсичним для всього світу, ввівши проти нього санкції. Це означає, що Кремлю буде вкрай важко конвертувати метал у валюту.

Зокрема:

заборонено громадянам США всі угоди з російським золотом (з резервів ЦБ рф, фонду національного добробуту або від Мінфіну рф);

фінустановам США заборонено обробляти транзакції, пов’язані з російським золотом;

американським компаніям (торговцям золотом, дистриб’юторам, оптовикам, покупцям, індивідуальним торговцям, афінажним заводам та фінансовим установам) заборонено брати участь в угодах з російським золотом.



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Отож, США поставили чорну мітку на російське золото. Відтепер інші країни і компанії-нерезиденти США, також остерігатимуться допомагати росії конвертувати монетарне золото у валюту, адже й вони можуть потрапити під непрямі санкції.

Блокування операцій із золотом російського центробанку може стати серйозним ударом для економіки, адже раніше Росія вже втратила понад 300 млрд доларів резервів у валюті та у цінних паперах, які розміщувались за кордоном. Блокування золота може призвести до замороження ¾ резервів країни-агресора, припускає «Економічна правда».