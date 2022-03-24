Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
США поставили черную метку на золото рф, резервы оккупантов обмелели

США поставили черную метку на золото рф, резервы оккупантов обмелели

24 мар 2022, 18:43
999

США заборонили операції з російським золотом. Це означає, що заблоковано приблизно 132 млрд дол. росіян у монетарному золоті.

Про це йдеться у поясненні до запроваджених 15 квітня 2021 року санкцій, яке Мінфін США опублікував 24 березня.

Отож, про нові санкції із забороною транзакцій у золоті не йдеться — регулятор лише пояснює, що вони потрапляють під дію санкцій, запроваджених ще у 2021 році.

Розмір міжнародних резервів рф становить 643 млрд дол. З них 300 млрд вже арештовані ЄС, США, Канадою, Японією та іншими країнами, які підтримали санкції.

Ще 132 млрд дол. резервів Центрального банку росії зберігається у виді фізичного золота на території країни, 400 тонн золота було у Фонді національного добробуту, з якого зараз в тому числі фінансується війна в Україні.

Тепер Мінфін США зробив російське золото токсичним для всього світу, ввівши проти нього санкції. Це означає, що Кремлю буде вкрай важко конвертувати метал у валюту.

Зокрема:

  • заборонено громадянам США всі угоди з російським золотом (з резервів ЦБ рф, фонду національного добробуту або від Мінфіну рф);

  • фінустановам США заборонено обробляти транзакції, пов’язані з російським золотом;

  • американським компаніям (торговцям золотом, дистриб’юторам, оптовикам, покупцям, індивідуальним торговцям, афінажним заводам та фінансовим установам) заборонено брати участь в угодах з російським золотом.



    .

Отож, США поставили чорну мітку на російське золото. Відтепер інші країни і компанії-нерезиденти США, також остерігатимуться допомагати росії конвертувати монетарне золото у валюту, адже й вони можуть потрапити під непрямі санкції.

Блокування операцій із золотом російського центробанку може стати серйозним ударом для економіки, адже раніше Росія вже втратила понад 300 млрд доларів резервів у валюті та у цінних паперах, які розміщувались за кордоном. Блокування золота може призвести до замороження ¾ резервів країни-агресора, припускає «Економічна правда».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров