Украина ответила на высылку белорусью большинства сотрудников посольства в Минске

https://racurs.ua/n168814-ukraina-otvetila-na-vysylku-belorusu-bolshinstva-sotrudnikov-posolstva-v-minske.html

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Україна дзеркально відповіла на висилання білоруссю більшості співробітників української дипломатичної місії.

Міністерство закордонних справ України сьогодні направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до пʼяти осіб. Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним, — заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також МЗС України анулювало екзекватуру почесного консула білорусі у Львові. Як пише «Українська правда», на практиці це означає закриття консульства. Екзекватура — дозвіл держави перебування на виконання консульських функцій даною особою в даному консульському окрузі.

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Такі рішення є відповіддю нашої держави на недружні дії Білорусі щодо співробітників дипломатичних установ України в Мінську та Бресті. Застерігаємо білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають рішучу відповідь, — йдеться у повідомленні МЗС.

24 березня білорусь почала вимагати, щоб 12 українських дипломатів упродовж 72 годин залишили територію країни. Україна пообіцяла, що не залишить цей недружній крок без належної відповіді. Речник МЗС Олег Ніколенко поінформував, що білоруська сторона у продовження провокації в ЗМІ щодо звинувачення українських дипломатів у шпигунстві оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті.