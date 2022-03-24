Рада разрешила Кабмину при необходимости выехать из Киева во время военного положения

Рада разрешила Кабмину при необходимости выехать из Киева в условиях военного положения

https://racurs.ua/n168813-rada-razreshila-kabminu-pri-neobhodimosti-vyehat-iz-kieva-vo-vremya-voennogo-polojeniya.html

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Верховна Рада дозволила Кабінету міністрів змінювати своє місцезнаходження та своїх відомств під час воєнного чи надзвичайного стану.

За цю пропозицію проголосував 331 депутат.

24 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 7153 про внесення змін до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану.

Раніше законом передбачалося, що уряд перебуває виключно у Києві. Але тепер уряду надано право самостійно визначати своє місце перебування. Тобто, у разі потреби, воно може бути евакуйоване зі столиці до іншого міста.

Також, згідно з ухваленим законом, у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Кабінету міністрів.

Крім того, закон надає голові громади, де не ведуться бойові дії, право на одноосібне прийняття рішень, необхідних для реалізації режиму воєнного стану, зокрема:

затвердження тимчасової структури виконкому;

внесення змін до місцевого бюджету;

утворення нових виконавчих органів;

управління комунальним майном та підприємствами;

боротьба зі стихійними лихами та небезпечними відходами.

Зазначені рішення підлягають нагляду з боку військової адміністрації.

Забороняється ліквідація підприємств стратегічного сектору економіки без окремого рішення Кабінету міністрів України.

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Повноваження районних рад здійснюють районні військові адміністрації, а обласні ради наразі продовжують функціонування (окрім випадку тимчасової окупації чи оточення обласного центру), оскільки в таких випадках усі функції переходять військовим адміністраціям.

Уряду надається право приймати оперативні рішення з деяких питань, які мали б бути врегульовані на рівні закону. Однак Кабінет міністрів України зобов’язаний протягом двох днів подати до Верховної Ради України відповідний законопроєкт. Таке рішення уряду діє 1 місяць, а ВРУ має час або затвердити законопроект, або скасувати таке рішення Кабміну.