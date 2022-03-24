Antonov приглашает возродить уничтоженную оккупантами «Мрию»

https://racurs.ua/n168815-antonov-priglashaet-vozrodit-unichtojennuu-okkupantami-mriu-dokument.html

Ракурс

Держкомпанія «Антонов» заснувала Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія», який знищили російські окупанти у перші дні війни.

У підприємстві вважають, що для цього є всі підстави — конструкторська та науково-технічна документація, а також бажання та натхнення колективу.

Попри тяжкі часи, колектив ДП «АНТОНОВ» із рішучістю вважає за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 «Мрія». Для цього є всі підстави — конструкторська та науково-технічна документація, а саме головне — наявність, велике бажання та натхнення колективу ДП «АНТОНОВ». На жаль, у тяжкий час для України та ДП «АНТОНОВ» для вирішення цієї задачі є обмаль коштів. Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія», — йдеться у заяві «Антонова».

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Нагадаємо, що на початок війни флагман української авіації перебував у Гостомелі на ремонті. Командир екіпажу і пілот «Мрії» Антонов припустив, що літак можна було врятувати, але рішення про перегонку літака до іншого місця не ухвалили. Він вважає, що це сталося тому, що було відсутнє керівництво компанії. Воно перед початком війни в повному складі переїхало до Лейпцига.