Оккупанты мечтают о новом «Дне победы» 9 мая в Украине

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Попри деморалізовані війська росія не відмовляється від продовження війни. Серед особового складу збройних сил російської федерації проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну в Україні необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Про ці настрої серед окупаційних військ повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 24 березня.

Нагадаємо, що за радянською історичною традицією, яка успадкована в терористичній росії, 9 травня — дата підписання капітуляції нацистської Німеччини перед СРСР, є одним з найважливіших свят.

Крім того, у зведенні Генштабу повідомляється, що переважна більшість медичних установ російської федерації в населених пунктах неподалік території України зайняті пораненими військовослужбовцями зс рф, які брали участь у війні з Україною.

Ворог терміново вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці.

Перед окупантами постали величезні труднощі з контролю за населенням на тимчасово завойованих територіях.

Спроби встановлення бутафорської проросійської влади серед зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення, — йдеться у повідомленні Генштабу.

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Українські військові також повідомили, що у Криму в розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони відбулася прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими особами зі складу частини. Подібні заходи нещодавно відбулись і в матроському клубі міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями окупаційного Чорноморського флоту.

У місті Докучаївськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи фсб рф проводять так звані фільтрувальні заходи.