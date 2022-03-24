Пока я выступаю, оружие США поступает в Украину — Байден

https://racurs.ua/n168818-poka-ya-vystupau-orujie-ssha-postupaet-v-ukrainu-bayden.html

Ракурс

Президент США Джо Байден виступив за виключення росії з «Великої двадцятки» (G20). Він також висловився за те, щоб надати можливість Україні взяти участь у зустрічах на саміті «двадцятки».

Саміт країн G20 запланований на жовтень і має відбутися в Індонезії.

Байден 24 березня дав прес-конференцію за підсумками самітів НАТО та G7 у Брюсселі.

Зенітні системи, протиброньові системи, боєприпаси та наша зброя надходять в Україну у ці хвилини, — заявив Байден.

На питання, чи відповіли б США чи НАТО військовими діями, якби путін застосував хімічну зброю, Байден сказав: «Ми відповімо, якщо він її застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування».

Президент США не вважає, що Україні доведеться поступитися частиною своєю території для того, щоб зупинити війну.

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25 березня Байден перебуватиме з візитом у Польщі і готовий зустрітися із біженцями з України, які нині перебувають у Варшаві.

Сьогодні у Білому домі оголосили про масштабну гуманітарну допомогу Україні та країнам-сусідам через війну. Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тис. українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні.