США примут беженцев из Украины и готовят миллиард долларов соседним с ней странам

https://racurs.ua/n168817-ssha-primut-bejencev-iz-ukrainy-i-gotovyat-milliard-dollarov-sosednim-s-ney-stranam.html

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У Білому домі оголосили про масштабну гуманітарну допомогу Україні та країнам-сусідам через війну.

Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тис. українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні.

Про це у четвер повідомив Білий дім. США планують використати програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін. інструменти.