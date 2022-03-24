США приймуть біженців з України і готують мільярд доларів сусіднім з нею країнам

https://racurs.ua/ua/n168817-ssha-pryymut-bijenciv-z-ukrayiny-i-gotuut-milyard-dolariv-susidnim-z-neu-krayinam.html

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У Білому домі оголосили про масштабну гуманітарну допомогу Україні та країнам-сусідам через війну.

Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тис. українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні.

Про це у четвер повідомив Білий дім. США планують використати програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін. інструменти.