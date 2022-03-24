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США приймуть біженців з України і готують мільярд доларів сусіднім з нею країнам
США приймуть біженців з України і готують мільярд доларів сусіднім з нею країнамhttps://racurs.ua/ua/n168817-ssha-pryymut-bijenciv-z-ukrayiny-i-gotuut-milyard-dolariv-susidnim-z-neu-krayinam.htmlРакурс
У Білому домі оголосили про масштабну гуманітарну допомогу Україні та країнам-сусідам через війну.
Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тис. українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні.
Про це у четвер повідомив Білий дім. США планують використати програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін. інструменти.
США також повідомляють про виділення додатково мільярда доларів на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідніх із нею країнах.
Ці кошти нададуть продукти харчування, прихисток, чисту воду, медикаменти та інші види допомогу, — відзначає Білий дім.
США також додатково виділять 320 млн дол. на захист демократії та прав людини Україні та країнам-сусідам. Частиною цієї ініціативи стане підтримка зусиль щодо документації та збереження доказів потенційних воєнних злочинів скоєних в Україні.
Пріоритетам допомоги США Україні та регіону також названо захист дітей та вразливих груп, посилення системи охорони здоров’я, захист глобальною продуктової безпеки.
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Як заявив 20 березня Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді, 10 млн людей вже стали або біженцями з України, або вимушеними переселенцями всередині країни.