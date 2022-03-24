В ООН приняли очередную антироссийскую резолюцию — кто поддержал Кремль

https://racurs.ua/n168820-v-oon-prinyali-ocherednuu-antirossiyskuu-rezoluciu-kto-podderjal-kreml.html

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Генасамблея ООН 24 березня ухвалила чергову резолюцію із засудженням дій росії в Україні.

Там знову закликали рф негайно вивести свої війська за міжнародно визнані українські кордони. Також у резолюції вказано, що російські дії створюють в Україні тяжкі гуманітарні наслідки. Крім цього, в ООН занепокоєні наслідками для «продовольчої безпеки» від війни в Україні.

За резолюцію проголосували 140 країн, проти — 5 (росія, білорусь, Сирія, Еритрея та КНДР), утримались — 38 (Вірменія, Китай, Індія, Іран, Казахстан, ПАР та інші).

Аналогічна резолюція, що не має обов’язкової сили, від 2 березня вимагалавід росії негайного припинення застосування сили. Цю резолюцію підтримала 141 країна.

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Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд охарактеризувала голосування 24 березня як «вражаючий успіх». Вона сказала, що нинішня резолюція звертається до «єдиної людини, яка здатна зупинити насильство, це — володимир путін».

У резолюції росія розкритикована за створення «жахливої» гуманітарної ситуації після того, як місяць тому вдерлася до України.