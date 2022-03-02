Вивести війська з України вимагає від РФ Генасамблея ООН - хто голосував за рашистів

https://racurs.ua/ua/n167852-vyvesty-viyska-z-ukrayiny-vymagaie-vid-rf-genasambleya-oon-hto-golosuvav-za-rashystiv.html

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Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає в Росії припинити напад на Україну та вивести свої війська з її території.

141 із 193 країн-членів проголосувала за резолюцію, 35 утрималися, п’ять — проголосували проти (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея).

Серед 35 країн, які утрималися, — Індія та Китай, а також Вірменія, Куба та переважно країни Африки.

Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про «спеціальну воєнну операцію» в Україні, висловлює «серйозну стурбованість» повідомленнями про напади на цивільні об'єкти, такі як житлові помешкання, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включаючи жінок, літніх людей, інвалідів та дітей.

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Воєнні дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями, — йдеться в резолюції, «необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лихоліття війни».

1 березня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.