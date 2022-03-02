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Ракурс
Окупанти готові показати українцям фейкове відео Зеленського - РНБО

Окупанти готові показати українцям фейкове відео Зеленського — РНБО

2 бер 2022, 19:03
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Центр протидії дезінфомрації при РНБО повідомляє, що існує велика загроза того, що Росія використає діпфейк і покаже нібито «відеозвернення» Володимира Зеленського, який оголошуватиме про «капітуляцію» України.

Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних. Знайте — це фейк! Його мета — дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі, — йдеться у повідомленні РНБО.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що технологія діпфейк — це несправжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже неможливо відрізнити від реальних.



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Знайте — це фейк! Його мета — дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені — Україна не капітулюватиме! — додали в РНБО

Джерело: Ракурс


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