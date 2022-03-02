Оккупанты готовы показать украинцам фейковое видео Зеленского - СНБО

https://racurs.ua/n167851-okkupanty-gotovy-pokazat-ukraincam-feykovoe-video-zelenskogo-snbo.html

Ракурс

Центр протидії дезінфомрації при РНБО повідомляє, що існує велика загроза того, що Росія використає діпфейк і покаже нібито «відеозвернення» Володимира Зеленського, який оголошуватиме про «капітуляцію» України.

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Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних. Знайте — це фейк! Його мета — дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі, — йдеться у повідомленні РНБО.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що технологія діпфейк — це несправжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних.

Знайте — це фейк! Його мета — дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені — Україна не капітулюватиме! — додали в РНБО