ЗСУ отримали документи окупантів із датами операції в Україні

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У розпорядженні ООС опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу та інше.

Виходячи з отриманої інформації, плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18 січня 2022 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20 лютого по 6 березня.

Підрозділ, документи якого захоплено, мав здійснити висадку з ВДК «Орськ» в районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

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