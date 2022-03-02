Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ отримали документи окупантів із датами операції в Україні
ЗСУ отримали документи окупантів із датами операції в Україні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n167849-zsu-otrymaly-dokumenty-okupantiv-iz-datamy-operaciyi-v-ukrayini-foto.htmlРакурс
У розпорядженні ООС опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.
Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу та інше.
Виходячи з отриманої інформації, плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18 січня 2022 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20 лютого по 6 березня.
Підрозділ, документи якого захоплено, мав здійснити висадку з ВДК «Орськ» в районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.
.
Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав — не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше — для наших захисників, а друге — для Гааги, — підсумували в українському Міноборони.