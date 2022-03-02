Пенсії за березень нарахували в Україні

https://racurs.ua/ua/n167848-pensiyi-za-berezen-narahuvaly-v-ukrayini-vony-pidvyscheni.html

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В Україні проведено нарахування пенсій за березень 2022 року. Навіть за умови воєнного стану та прямої іноземної агресії Україна безумовно забезпечує соціальний захист, як це й передбачає Конституція України та чинне законодавство.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що Пенсійний фонд провів нарахування пенсій за березень та розпочав передачу відомостей уповноваженим на виплату пенсій банкам та АТ «Укрпошта».

Профінансовано 8,2 млрд грн, у тому числі 4,5 млрд грн на виплату «військових» пенсій. Зарахування на рахунки розпочато в установленому порядку.

Нарахування пенсій відбулося, як раніше й повідомлялося, із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії.

Вперше із застосуванням цього показника збільшуються пенсії військовим. В результаті, підвищення отримають півмільйона одержувачів, і середній розмір такого підвищення складе 705 грн.

Загалом підвищені пенсії отримають більше ніж 10 млн людей.

Щомісячні компенсаційні виплати, що виплачуються додатково до пенсії, для людей старших за 75 років — а таких громадян в Україні 2,2 млн — також підвищуються.

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Так, особи літнього віку 80+ отримають 570 грн замість 500, а особи віком від 75 до 80 років отримають 456 грн замість 400.

Пенсіонери, які отримували виплат на пошту, і зараз тимчасово змінили фактичне місце проживання, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України (у різний спосіб) та отримати пенсію через переказ коштів без відкриття рахунка у банку.