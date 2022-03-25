Спутниковые фото Изюма показала CNN

https://racurs.ua/n168823-sputnikovye-foto-izuma-pokazala-cnn-foto.html

Ракурс

Супутникові фото Ізюма на Харківщині опублікувала американська телерадіокомпанія CNN. На знімках зображений стан центру міста та його околиць. Фотографії зробили супутники компанії Maxar Technologies.

На фото видно, що основна інфраструктура в центрі населеного пункту зруйнована, а навколо Ізюма перебувають колони російської техніки та артилерія, яка обстрілює місто.

Також зауважимо, що воєнні злочинці рф ввечері 24 березня обстріляли в селі Калинівка на Київщині нафтобазу, через що виникла пожежа. Станом на 6.25 сьогодні продовжують горіти залишків нафтопродуктів.

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Нагадаємо, лідери країн Європейського Cоюзу за підсумками саміту 24 березня зобов’язалися підтримати Україну і допомогти у відновленні після війни. Для цього Європейська Рада створить Трастовий фонд солідарності.