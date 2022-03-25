Генштаб рассказал об успехах 29-х суток обороны Украины

https://racurs.ua/n168822-genshtab-rasskazal-ob-uspehah-29-h-sutok-oborony-ukrainy.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо повномасштабного вторгнення фашистської росії. Станом на ранок 25 березня захисники України продовжують ведення оборонної операції на східному, південно-східному та північно-східному напрямках.

Угруповання об'єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків. Протягом доби наші воїни відбили дев’ять ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і дев’ять артилерійських систем.

Противник втратив понад 200 військовослужбовців, — йдеться у повідомленні.

На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті кордону з білоруссю.

На Сіверщині війська утримують Чернігів та стримують окупантів у напрямку Києва.

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На Півдні ситуація стабілізувалась — продовжується оборона.

Рашистські терористичні війська свідомо порушують норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.