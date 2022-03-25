Дагестанцы «заблудились» в Запорожской области - их встретили ВСУ - война рф против Украины

https://racurs.ua/n168830-dagestancy-zabludilis-v-zaporojskoy-oblasti-ih-vstretili-vsu.html

Ракурс

У полон до захисників України потрапили двоє воєнних злочинців з Дагестану. Ймовірно, дагестанці «заблукали», адже їх помітили Сили оборони Запорізької області.

Рашисти вигулькнули зі зброєю та боєкомплектом прямо перед нашими захисниками, де й були прийняті у «теплі обійми».

Полонених звати Магомед Магомедов та Анвар Маччиєв. Вони понесуть відповідальність згідно з українським законодавством. Також їх переведуть у табори для військовополонених.

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