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Дагестанцы «заблудились» в Запорожской области - их встретили ВСУ - война рф против Украины

Дагестанцы «заблудились» в Запорожской области — их встретили ВСУ

25 мар 2022, 10:34
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У полон до захисників України потрапили двоє воєнних злочинців з Дагестану. Ймовірно, дагестанці «заблукали», адже їх помітили Сили оборони Запорізької області.

Рашисти вигулькнули зі зброєю та боєкомплектом прямо перед нашими захисниками, де й були прийняті у «теплі обійми».

Полонених звати Магомед Магомедов та Анвар Маччиєв. Вони понесуть відповідальність згідно з українським законодавством. Також їх переведуть у табори для військовополонених.



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Источник: Ракурс


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