Дагестанці “заблукали” у Запорізькій області — їх зустріли ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168830-dagestanci-zablukaly-u-zaporizkiy-oblasti-yih-zustrily-zsu-foto.html

Ракурс

У полон до захисників України потрапили двоє воєнних злочинців з Дагестану. Ймовірно, дагестанці «заблукали», адже їх помітили Сили оборони Запорізької області.

Рашисти вигулькнули зі зброєю та боєкомплектом прямо перед нашими захисниками, де й були прийняті у «теплі обійми».

Полонених звати Магомед Магомедов та Анвар Маччиєв. Вони понесуть відповідальність згідно з українським законодавством. Також їх переведуть у табори для військовополонених.

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