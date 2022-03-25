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Ракурс
Дагестанці “заблукали” у Запорізькій області — їх зустріли ЗСУ

Дагестанці «заблукали» у Запорізькій області — їх зустріли ЗСУ (ФОТО)

25 бер 2022, 10:34
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У полон до захисників України потрапили двоє воєнних злочинців з Дагестану. Ймовірно, дагестанці «заблукали», адже їх помітили Сили оборони Запорізької області.

Рашисти вигулькнули зі зброєю та боєкомплектом прямо перед нашими захисниками, де й були прийняті у «теплі обійми».

Полонених звати Магомед Магомедов та Анвар Маччиєв. Вони понесуть відповідальність згідно з українським законодавством. Також їх переведуть у табори для військовополонених.



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Джерело: Ракурс


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