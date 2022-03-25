«Единая россия» открыла штаб в Мариуполе – там раздают газеты за путина

https://racurs.ua/n168836-edinaya-rossiya-otkryla-shtab-v-mariupole-tam-razdaut-gazety-za-putina.html

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В Маріуполі в приміщенні торговельного центру «Метро» рашисти відкрили штаб «Единой россии»

Про це повідомляє міськрада з посиланням на місцевих мешканців.

За інформацією маріупольців, в штабі роздають партійні газети, агітують за росію, видають картки мобільного оператора «Фенікс», який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

Такий свій штаб окупанти називають гуманітарним. Також Маріупольська міська рада закликає світ врятувати місцевих мешканців.

Через ворожі обстріли люди не можуть отримати гуманітарну допомогу, а тому помирають від голоду.

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Треба будь-що, аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань. Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу! — йдеться в заяві міськради.

На заклики Маріуполя відгукнувся генерал В’ячеслав Аброськін, колишній керівник кримінальної поліції України. Він готовий здатися в полон окупантам, якщо ті дозволять вивезти з міста дітей.