Патрульная полиция показала веселое видео уничтожения техники рф (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n168835-patrulnaya-policiya-pokazala-veseloe-video-unichtojeniya-tehniki-rf-video.html

Ракурс

Війна рф проти України триває. Водночас сьогодні очільник Патрульної поліції України, кіборг Євгеній Жуков оприлюднив відео, яке демонструє блискучу роботу захисників України.

На відео показано, як бійці ведуть розвідку позицій воєнних злочинців рф у лісовій зоні, а потім філігранно точково знищують військову техніку окупантів.

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Відео супроводжується культовою піснею Freestyler фінського гурту Bomfunk MC’s.