Рашисты обстреляли поликлинику в Харькове, есть погибшие

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У Харкові російські загарбники обстріляли поліклініку в Основ’янському районі, є загиблі й поранені.

Внаслідок ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали сім цивільних осіб, з яких чотири померли. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що сили російської федерації обстріляли міську поліклініку в Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги, 25 березня близько 7.45. Жодного військового об'єкту поруч немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності.

Минулої ночі, 25 березня, загарбники обстріляли термінал харківського аеропорту із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу від російських окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність «Градів», «Урагану» — близько 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв з РСЗВ термінал аеропорту Харкова, — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, від окупантів постраждали Дергачі, зокрема цивільна інфраструктура, комунікації і лікарня. Унаслідок обстрілів є постраждалі.

Вороги продовжують тероризувати мирне населення на тимчасово окупованих територіях. Так, голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко досі перебуває у полоні російських окупантів. Його викрали з власного будинку 21 березня.

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Нагадаємо, Харків та Харківщина продовжують тримати оборону. Українські захисники дають гідну відсіч: знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова.

Також збито два ворожі літаки біля Ізюму. Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, що стоять в обороні міста-героя Харкова, збили ракету. На деяких напрямках ЗСУ йдуть у контрнаступ.