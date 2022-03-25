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Ракурс
Работают снайперы – жителям Славутича запретили передвигаться по городу

Работают снайперы — жителям Славутича запретили передвигаться по городу

25 мар 2022, 15:03
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Міська влада Славутича в Київській області заборонила жителям пересуватися містом.

Про це у Facebook повідомила міська рада Славутича.

Терміново! Усім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери, — йдеться у повідомленні.



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Нагадаємо, 24 березня російські окупанти обстріляли блокпост в Славутичі. Водночас жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий. Так само важка ситуація із підвозом продуктів і гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.

Раніше на Київщині цивільним заборонили відвідувати ліси на період війни. Українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

Источник: Ракурс


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