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Работают снайперы – жителям Славутича запретили передвигаться по городу
Работают снайперы — жителям Славутича запретили передвигаться по городуhttps://racurs.ua/n168848-rabotaut-snaypery-jitelyam-slavuticha-zapretili-peredvigatsya-po-gorodu.htmlРакурс
Міська влада Славутича в Київській області заборонила жителям пересуватися містом.
Про це у Facebook повідомила міська рада Славутича.
Терміново! Усім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери, — йдеться у повідомленні..
Нагадаємо, 24 березня російські окупанти обстріляли блокпост в Славутичі. Водночас жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий. Так само важка ситуація із підвозом продуктів і гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.
Раніше на Київщині цивільним заборонили відвідувати ліси на період війни. Українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.
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