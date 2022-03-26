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Перевод часов на летнее время — как изменится разница во времени с другими странами
Перевод часов на летнее время — как изменится разница во времени с другими странамиhttps://racurs.ua/n168866-perevod-chasov-na-letnee-vremya-kak-izmenitsya-raznica-vo-vremeni-s-drugimi-stranami.htmlРакурс
У ніч на неділю 27 березня Україна переходить на літній час. О третій ночі треба перевести годинник на годину вперед.
Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 р. № 509 «Про порядок обчислення часу на території України». Переведення годинників в Україні відбувається двічі на рік — у березні та жовтні.
Країни ЄС у 2022 році продовжать перехід на літній час, крім того, в ЄС одразу три часові пояси.
З України упродовж першого місяця війни виїхало понад 2 млн громадян. Щоб уникнути плутанини, вкажемо, як відрізнятиметься час України та інших країн після переведення годинника.
Візьмемо за орієнтир 8.00 ранку 27 березня в Україні:
Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Німеччина, Іспанія — 7.00;
Молдова, Румунія, Естонія — 8.00;
Ірландія та Велика Британія 6.00;
США 2.00 (Вашингтон). США здійснили перехід на літній час 13 березня;.
Грузія 9.00. Грузія в 2022 році не переводитиме годинник.