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Перевод часов на летнее время — как изменится разница во времени с другими странами

Перевод часов на летнее время — как изменится разница во времени с другими странами

26 мар 2022, 08:19
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У ніч на неділю 27 березня Україна переходить на літній час. О третій ночі треба перевести годинник на годину вперед.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 р. № 509 «Про порядок обчислення часу на території України». Переведення годинників в Україні відбувається двічі на рік — у березні та жовтні.

Країни ЄС у 2022 році продовжать перехід на літній час, крім того, в ЄС одразу три часові пояси.

З України упродовж першого місяця війни виїхало понад 2 млн громадян. Щоб уникнути плутанини, вкажемо, як відрізнятиметься час України та інших країн після переведення годинника.

Візьмемо за орієнтир 8.00 ранку 27 березня в Україні:

  • Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Німеччина, Іспанія — 7.00;

  • Молдова, Румунія, Естонія — 8.00;

  • Ірландія та Велика Британія 6.00;

  • США 2.00 (Вашингтон). США здійснили перехід на літній час 13 березня;



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  • Грузія 9.00. Грузія в 2022 році не переводитиме годинник.

Источник: Ракурс


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